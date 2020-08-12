Suriye sınırında trafik ışıklarıyla 'Eve git' uyarısı -Suriye sınırında trafik ışıklarıyla 'Eve git' uyarısı Suriye sınırında bulunan Kilis'te, vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında trafik ışıkları ile "Eve git" mesajı verildi.

-Suriye sınırında trafik ışıklarıyla 'Eve git' uyarısı

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında trafik ışıkları ile "Eve git" mesajı verildi.

Kilis'te son 1 ayda artan vakalar nedeniyle vatandaşların bilinçlendirilmesi çalışmaları sürüyor.

Suriye sınırındaki kentte, Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde bulunan sinyalizasyon ışıklarında düzenleme devam ediyor. Kentteki trafik ışıklarındaki yeni düzenleme ile vatandaşlara "Evde kal" ve "Eve git" mesajı veriliyor. Uygulamayı gören vatandaşlar memnun olduklarını dile getirdi.

İlk kez sinyalizasyon ışığında "Evde kal" ve "Eve git" mesajını görün sürücüler şaşırıyorlar.

Kaynak: İHA