Suriye sınırına askeri sevkiyatlar sürüyor
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Suriye sınırına askeri sevkiyatlar sürüyor

Türkiye'nin farklı illerindeki birliklerden sevk edilen obüs, tank ve zırhlı personellerden oluşan konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki karakollara sevk edildi.

06.02.2020 14:39 | Son Güncelleme: 06.02.2020 14:39
Suriye sınırına askeri sevkiyatlar sürüyor

'nin farklı illerindeki birliklerden sevk edilen obüs, tank ve zırhlı personellerden oluşan konvoy, 'ın ilçesindeki karakollara sevk edildi.


Türkiye'nin farklı illerindeki birliklerden sevk edilen obüs, tank ve zırhlı personellerden oluşan askeri konvoy Reyhanlı'ya ulaştı. İdlib'deki son gelişmelerden sonra sınırda askeri hareketlilik hız kazanırken, tankları taşıyan tırlar, güvenlik önlemleri arasında Reyhanlı'daki sınır bölgelerindeki karakollara sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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