Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki birliklerden gönderilen, aralarında tank ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, kent merkezinden geçerek Elbeyli ilçesi istikametine doğru hareket etti.
Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: AA