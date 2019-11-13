Suriye rejim güçleri bombalı araç saldırısını önledi

13.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:49

Suriye medyası, Suriye rejim askerlerini hedef alan bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısın önlediğini duyurdu.

Suriye haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Han Şeyhun kenti girişindeki Suriye rejim askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına Al Nusra Cephesi tarafından bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. Şam-Halep karayolu üzerindeki kontrol noktasına gelen aracı fark eden rejim askerlerinin, bombalı aracı hedefine ulaşamadan engelledikleri bildirildi.

Kaynak: DHA