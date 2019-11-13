Suriye rejim güçleri bombalı araç saldırısını önledi
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Suriye rejim güçleri bombalı araç saldırısını önledi

Suriye medyası, Suriye rejim askerlerini hedef alan bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısın önlediğini duyurdu.

13.11.2019 16:49 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:49
Suriye rejim güçleri bombalı araç saldırısını önledi

medyası, Suriye rejim askerlerini hedef alan bombalı araçla düzenlenen intihar saldırısın önlediğini duyurdu. 

Suriye ajansı SANA'da yer alan habere göre, kenti girişindeki Suriye rejim askerlerinin bulunduğu kontrol noktasına Al Nusra Cephesi tarafından bombalı araçla intihar saldırısı düzenlendi. Şam-Halep karayolu üzerindeki kontrol noktasına gelen aracı fark eden rejim askerlerinin, bombalı aracı hedefine ulaşamadan engelledikleri bildirildi.


Kaynak: DHA
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