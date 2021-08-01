Suriye'nin kuzeyinde 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden detaylar Uyuşturucuların imha edilmesi Suriye'nin kuzeyinde 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.