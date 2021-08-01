Suriye'nin kuzeyinde 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden detaylar Uyuşturucuların imha edilmesi Suriye'nin kuzeyinde 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelerden detaylar
Uyuşturucuların imha edilmesi Suriye'nin kuzeyinde 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 kişi yakalandı.
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab'daki Suriye Milli Ordusu bünyesindeki askeri polisler, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Çok sayıda adrese yapılan baskınlarda 2 kişi yakalandı. Operasyonda 100 bin uyuşturucu hap ele geçirilerek imha edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan