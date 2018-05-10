Suriye'den İsrail Saldırısı Sonrası Açıklama: Füzeler Havada Bir Bir İmha Edildi

İsrail'in saldırısı son yıllarda İranlı hedeflere yönelik düzenlediği en büyük askeri harekât oldu. Suriye'den yapılan açıklamada da gece boyu İsrail'den atılan füzelerin havada 'bir bir imha edildiği' belirtildi.

Ortadoğu'da giderek artan İran-İsrail gerilimi Suriye'de sıcak çatışma halini aldı. İsrail, Suriye'deki İranlı milis güçlerini Golan Tepeleri'ne roket saldırısı düzenlemekle suçlayıp gece boyu Suriye'deki İran yanlısı milislerin mevzilerini hedef aldı. Suriye'de İran'a ait 50'den fazla hedefin vurulduğu ifade ediliyor. İsrail ordusu sözcüsü Jonathan Conricus gazetecilere "İsrail ordusu, Suriye'deki onlarca İranlı askeri hedefi vurdu" dedi. Sözcü, İranlı milislerin roketleri attığı kaynak olarak gösterdiği istihbarat, lojistik, depo ve araçların hedef alındığını söyledi. 50'den fazla noktanın bombalandığı açıklanırken, Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'ye attığı füzelerden yarısından fazlasının Suriye hava savunma sistemleri tarafından havada engellendiğini duyurdu. BBC'nin Ortadoğu editörü, Jeremy Bowen, "Vekalet savaşı olduğunu söylemeyin. Bu artık, İsrail ile İran arasında doğrudan bir meseledir." yorumunda bulundu. Suriye ordusu dün gece İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını duyurdu.