Suriye Ayaklanmasının 8'inci Yılı Anıldı
Suriye'de iç savaşın fitilini ateşleyen sivil protestoların 8'inci yıldönümü Azez'de anıldı.
Suriye'de iç savaşın fitilini ateşleyen sivil protestoların 8'inci yıldönümü Azez'de anıldı.
Suriye iç savaşının sivil ayaklanma safhası 15 Mart 2011'de Şam, Halep ve Dera'da düzenlenen sivil protestolarla başlamıştı. Rejim güçlerinin 4 ay boyunca süren protestoları durdurmak için sivilleri doğrudan hedef almasıyla sivil gösteriler sona ermiş, silahlı çatışmalar başlamıştı. Gösterilerin başlamasından 8 yıl sonra, Suriye'nin Azez şehrinde protesto düzenleyen insanlar, sivil gösterileri kana bulayan rejime tepki gösterdi. - AZEZ
Kaynak: İHA