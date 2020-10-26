Şüpheli valiz boş çıktı

Samsun'da otobüs durağında unutulan valiz paniğe yol açtı, tramvay seferleri aksadı.

Samsun'da otobüs durağında unutulan valiz paniğe yol açtı, tramvay seferleri aksadı.

Olay, Samsun Valiliği önü Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda unutulan valizi fark eden güvenlik görevlileri polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bulvar yolundaki trafik tek şeride düşürüldü. Tramvay seferi durduruldu. Valizin bulunduğu otobüs durağının etrafı şeritlerle çevrildi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları valizi kontrol etti. Valizin boş çıkmasının ardından trafik ve tramvay seferi normale döndü. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı