Şüpheli kamyonetten kaçak akaryakıt çıktı
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Şüpheli kamyonetten kaçak akaryakıt çıktı

Şüpheli kamyonetten kaçak akaryakıt çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Antalya'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından D 400 karayolu Gültepe Kavşağı üzerinde şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa minibüste yapılan aramada 3 bin litre akaryakıt, 3 adet bin litre kapasiteli plastik yer üstü tankı, 1 adet Satrifüj pompa ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatına istinaden gözaltına alınan araç sürücüsü S.Ç., hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan işlem başlatılıp Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ANTALYA

Şüpheli kamyonetten kaçak akaryakıt çıktı
Şüpheli kamyonetten kaçak akaryakıt çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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