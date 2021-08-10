Süper Lig'in 63 sezonluk puan cetveli
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Süper Lig'in 63 sezonluk puan cetveli

Süper Lig'in 63 sezonluk puan cetveli
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

64'üncü sezonu 13 Ağustos Cuma günü başlayacak Süper Lig'de, geride kalan 63 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede Fenerbahçe en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

64'üncü sezonu 13 Ağustos Cuma günü başlayacak Süper Lig'de, geride kalan 63 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede Fenerbahçe en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu.

En üst seviye ligde şu ana kadar 16 takımla yer alan İstanbul'u, 9 takımla Ankara izliyor. Geçen sezon iki takımı da küme düşen Ankara'nın bu sezon Süper Lig'de temsilcisi yer almayacak.

Fenerbahçe, geride kalan 63 sezon göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede puan cetvelinde zirvede otururken, en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım unvanlarını elinde bulunduruyor.

Sarı-lacivertliler, oynadığı 2084 lig maçında 3628 puan alarak, ligin en çok puan toplayan ekibi oldu. Fenerbahçe bu alanda Galatasaray'ın 28 puan önünde yer aldı.

Galatasaray ise 2084 maçta toplam 3600 puan elde etti. Sıralamada Beşiktaş 3517 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2583 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

En çok galip gelen takım

63 yıllık geçmişi bulunan ligde toplam 2084 maç yapan iki takımdan Fenerbahçe, aldığı 1185 galibiyetle, en yakın rakibi Galatasaray'dan 6 galibiyet fazlasıyla ilk sırada bulunuyor.

Galibiyet sayısında Galatasaray 1179 ile ikinci, Beşiktaş 1132 ile üçüncü, Trabzonspor ise 782 ile dördüncü sırada.

En golcüsü

Lig tarihinde en çok gol atan takım unvanına da Fenerbahçe sahip.

Sarı-lacivertliler, toplam 3685 gol kaydetti. Galatasaray 3672 golle Fenerbahçe'yi izledi. Beşiktaş'ın gol sayısı ise 3424.

Liderlik rekoru Galatasaray'da

Süper Lig tarihinde Galatasaray 56 haftayla en fazla liderlik koltuğuna oturan takım oldu.

Süper Lig tarihinde liderlik sıralamasında Fenerbahçe 559 haftayla ikinci, Beşiktaş 432 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 208 haftayla dördüncü sırada yer aldı.

"Üç büyükler"den sonra MKE Ankaragücü

Süper Lig'de, "Üç büyükler" olarak anılan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından en çok maça çıkan takım MKE Ankaragücü.

"Üç büyükler", geride kalan 63 sezonda da ligde yer alırken, MKE Ankaragücü ise 52 kez en üst seviye ligde mücadele etti. MKE Ankaragücü ligde 1710 karşılaşma oynadı.

73 takım mücadele etti

Lig tarihinde bugüne dek 73 değişik takım mücadele etti.

En üst seviyedeki lige bu sezon yükselen Adana Demirspor, Altay ve Giresunspor daha önce bu organizasyonun tecrübesini yaşadı.

11 takım artı averajda

Süper Lig'de geride kalan 63 sezon sonunda 73 takımın sadece 11'inin artı averajı bulunuyor.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra İstanbul Başakşehir, Alanyaspor, Eskişehirspor, Hatayspor, Gaziantep, Sivasspor ve Sarıyer lig tarihinde artı averaja sahip takımlar olarak dikkati çekti.

Fenerbahçe 1859 averajla başı çekerken, Galatasaray 1846, Beşiktaş 1642, Trabzonspor 908, İstanbul Başakşehir 120, Alanyaspor 16, Eskişehirspor ve Hatayspor 9, Gaziantep 7, Sivasspor 5 ve Sarıyer 2 averaja sahip.

63 yıllık puan cetveli

Ligde, 1959 yılından 2020-2021 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

TakımlarKOGBMAYP
1Fenerbahçe6320841185547352368518263628
2Galatasaray6320841179527378367218263600
3Beşiktaş6320821132564386342417823517
4Trabzonspor471574782433359244215342583
5Bursaspor501644572473599196519981997
6Gençlerbirliği481610532475603202621411907
7MKE Ankaragücü521710538493679195822841870
8Altay411326413413500141516101372
9Gaziantepspor311028366265397124813831324
10Eskişehirspor30978334312332111011011104
11Samsunspor30986319254413109213051090
12Antalyaspor25858271229358101612481004
13Kayserispor258382502363529611194964
14Göztepe2992229328534410161110943
15Konyaspor20676207194275795969815
16İstanbulspor23756237229290855945813
17Denizlispor217282171923198751057799
18Kocaelispor20674225184265858934784
19Çaykur Rizespor206882141673077781001760
20Sivasspor15522196144182719714732
21İstanbul Başakşehir13454200118136654534718
22Adanaspor22704202213289771949692
23Kasımpaşa17604178166260723910655
24Boluspor20638192215231637709654
25Sarıyer13436148135153553551527
26Karşıyaka16528152141235533748510
27Adana Demirspor17550146157247514773490
28Malatyaspor11384134102148507544467
29Mersin İdmanyurdu15472136134202446556438
30Zonguldakspor14454135148171425484424
31Ankara Demirspor13418116153149447509385
32Sakaryaspor1138011489177452586370
33Vefa14422110143169364514363
34Kardemir Karabükspor103369668172361570356
35Osmanlıspor93068487135348460339
36PTT1238497134153352467328
37Orduspor11352102102148303420322
38Diyarbakırspor113629184187323554320
39İzmirspor1032693110123313386296
40Akhisarspor7238746599286340287
41Feriköy93029288122266320272
42Altınordu1033284101147312444269
43Şekerspor1032073100147309481255
44Alanyaspor5176683771265249241
45Beykoz8264729498263315238
46Manisaspor6204584997242306223
47Karagümrük7222696390271288217
48Hacettepe92526776109242334210
49Yeni Malatyaspor4142424159178195167
50Vanspor5170383993165298153
51Giresunspor6180475776156209151
52Zeytinburnuspor5162363789159290145
53Kayseri Erciyesspor4136334261142208141
54Elazığspor4136353170146246136
55Çanakkale Dardanelspor3102282549107154109
56Aydınspor390262737105140105
57Bakırköyspor390282141131135105
58Gaziantep274262622108101104
59Erzurumspor310225235411620598
60Yozgatspor26819193010111376
61Büyükşehir Belediye Erzurumspor2741821358011175
62Gençlerbirliği OFTAŞ268151736549962
63Akçaabat Sebatspor2681419358513161
64Hatayspor140171013625361
65Balıkesirspor2641516336610852
66Beyoğluspor264152029599050
67Yeşildirek258131629519442
68Adalet252101527386935
69Petrolofisi1348521387329
70Bucaspor1346820376526
71Siirtspor1346622478124
72Kahramanmaraşspor13641121227123
73Kırıkkalespor1305817216418

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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