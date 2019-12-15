Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;
Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Sturridge, Nwakaeme, SörlothSAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet CanbazCEZALI: YokBİLET FİYATLARI: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı...
Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Mikel, Yusuf, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet CanbazCEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 40 TL.
YUKATEL DENİZLİSPORStachowiak, Lopes, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Olcay, Rodallega.SAKAT: SapunaruCEZALI: Sackey----------------------------------------------------
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR Mert- Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet, İrfan, Visca, Aleksic, Elia, Crivelli SAKAT: Skrtel, Uğur, Gulbrandsen*, Arda*CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Doğu Üst 35 TL, Batı Alt- Üst 30 TL, Kuzey 15 TL, Misafir Tribünü 20 TL
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORSerkan Kırıntılı - Skubic, Selim Ay, Anicic, Ferhat Öztorun, Volkan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya, Bajic SAKAT: Yok
CEZALI: Yok