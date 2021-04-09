Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu
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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

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Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde bu haftaki maçların programı ve hakemleri şöyle:

10 Nisan Cumartesi13.30 Atakaş Hatayspor - Göztepe: Erkan Özdamar16.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Cüneyt Çakır19.00 Galatasaray - Fatih Karagümrük: Ali Palabıyık

11 Nisan Pazar13.30 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor: Zorbay Küçük16.00 MKE Ankaragücü - Gençlerbirliği: Serkan Tokat16.00 Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu

12 Nisan Pazartesi16.00 Kasımpaşa - Yeni Malatyaspor: Bahattin Şimşek19.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Denizlispor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Gaziantep Futbol Kulübü: Mete Kalkavan


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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