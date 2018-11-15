Suoz Enerji, İkinci Güneş Yeka'sına Hazır

Eski Başbakan Tansu Çiller'in oğulları Mert Uçuran Çiller ve Berk Uçaran Çiller'in kurduğu SUOZ Enerji, Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi ihalesi Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA 2) için hazırlıklarını tamamlıyor.

Şirket, yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi kapsamında hayata geçirilen ve Türkiye'yi yenilenebilir enerji teknolojilerinin üretim üssü haline getirecek olan YEKA için gün sayıyor. Şanlıurfa, Hatay ve Niğde'de toplamda 1000 MWe olarak açıklanan ikinci YEKA'da, 5 yıl içerisinde tamamlanması gereken söz konusu projelerde kullanılacak panellerde yüzde 60 oranında yerlilik şartı aranıyor. İhale için son başvurular 31 Ocak 2019 tarihinde alınacak. SUOZ Enerji CEO'su Berk Uçuran Çiller, Türkiye'de YEKA için en yetkin firmalardan biri olduklarını altını çizerek "Özellikle Türkiye gibi fosil enerjide dışa bağımlı gibi bir ülkede bizim güneşe olan inancımız çok yüksek. Sektörün kısa vadede çok ciddi büyüme kaydedeceğini öngörerek bütün yatırımlarımızı bu doğrultuda şekillendiriyoruz. Üretim altyapımız, global firmalara güneş enerjisi alanında verdiğimiz know-how ve AR-GE alanında yaptığımız yeniliklerle biz ikinci YEKA'dan umutluyuz. Kuşadası'nda hayata geçirdiğimiz 9.3 MW kurulu güce sahip Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali'miz, Mar Solar panel üretim fabrikasındaki 370 MW üretim kapasitemiz ve Tier-1 segmentindeki firmalara gerçekleştirdiğimiz OEM üretimle alanımızda en güçlü adaylardan biriyiz." dedi.

SUOZ Enerji'nin bünyesindeki panel üretim firması Mar Solar A.Ş., Kocaeli Organize Sanayi Bölgesi'nde 8000 metrekare alana kurulu fabrikasında yaklaşık 300 kişilik istihdamı ile yüksek teknoloji panel üretimi gerçekleştiriyor. MarSUN marka yerli panel üretimi ile sektörün en büyük tedarikçisi haline gelen Mar Solar, Tier-1 segmentinde konumlanan firmalara gerçekleştirdiği özel üretimle bu alanda oluşturduğu kalite/güven endeksini de en üste taşıyor.

Mar Solar Panel Üretim Fabrikası'nda üretilen panellerle hayata geçirdiği toplamda 9.3 MW kurulu güce sahip Kuşadası Lisanssız Güneş Enerjisi Santrali, normal sistemlere göre yüzde 22 daha fazla elektrik üretimine olanak sağlayan hareketli güneş takip sistemi Array Tracking ve özel izleme donanımlı MonoPerc panel yapısı ile Türkiye'nin en ileri teknolojisini kullanıyor. 110 dönüm arazi üzerine kurulan santralde yıllık 15.7 GWh elektrik üretimi ile 5 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanabiliyor. Ayrıca SUOZ Enerji'nin, bünyesindeki panel üretim fabrikası Mar Solar'da üretilen panellerle kurulan 67 adet santralde de toplam 220 MW kurulu gücü bulunuyor. Türkiye'nin dört bir yanında santral projeleri hayata geçiren firmanın bugüne kadar toplamda gerçekleştirdiği 769 bin712 adet panel kurulumu ile, 307 bin 500 ton karbondioksit salınımına engel olunuyor.