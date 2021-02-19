Suluova'da çocuklar karın keyfini çıkardı

Suluova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası dışarı çıkan çocuklar, karın keyfini kayarak, kardan adam yaparak ve kar topu oynayarak çıkardı.

Suluova ilçesinde yoğun kar yağışı sonrası dışarı çıkan çocuklar, karın keyfini kayarak, kardan adam yaparak ve kar topu oynayarak çıkardı.

İlçede 3 gündür devam ve 20 santimetreyi bulan kar, en çok çocukları sevindirdi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde tepsi, naylon ve kızaklarını alıp dışarı çıkan çocuklar yokuşlardan kayarak, kar topu oynayarak eğlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan