Sultangazi Spor Şenliği'nde gösteri maçını Ahmet Çakar yönetti

25.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:57

Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bölgedeki öğrencileri 11. Spor Şenliği'nde buluşturdu. Şenlik, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın yönettiği gösteri maçıyla başladı.

Birçok sportif faaliyeti ilçe sakinleriyle buluşturan Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile bu yıl 11. Spor Şenliği başladı. 14 Haziran'a kadar sürecek olan spor şenliğine öğrencilerin yanı sıra ilçede bulunan resmi kurumlarda görev alan çalışanlar da birbirleriyle yarıştı.

Sultangazi'de öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri futboldan voleybola, koşudan basketbola, satrançtan masa tenisine, halk oyunlarından geleneksel çocuk oyunlarına toplam 8 branşta kıyasıya mücadele ediyor.

"ÖNEMLİ OLAN SKOR DEĞİL BİRBİRİMİZE OLAN SAYGIMIZ"

Dostluk maçından sonra konuşma yapan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi'de gerçekleştirdiğimiz spor festivali diyebileceğimiz okullar arasında düzenlediğimiz spor günündeyiz. Sultangazi Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle beraber düzenliyoruz. 9 branşta ve 60 kategoride okullarımız yarışacaklar. Bunu sadece okullar arasında bırakmadık, Sultangazi'de bulunan 1200 tane kurum çalışanının da katıldığı basketbol, futbol, satranç, geleneksel halk oyunları, folklor gibi yaklaşık 3 ay sürecek olan bir organizasyonun başlangıcındayız. Sultangazi'yi sultan şehir yapma adına sporla, kültürle, sosyal faaliyetlerle buluşturmaya gayret ediyoruz. Bu gayreti yaparken de eğitim alanında çok daha öteye gitmemiz bilinciyle hareket ediyoruz. Dostça bir mücadele oldu, bu dostluğun turnuva boyunca sürmesini diliyoruz. Bugün 4-4 bitirdik maçı ama skorlar önemli değil, önemli olan birbirimize olan saygımız. Kıymetli Ahmet Çakar hocama, Sultangazi İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, İlçe Emniyet Müdürümüze katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuvanın gösteri maçını yöneten eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, "Öğrencilerimizin içerisinde çok yetenekli kızlarımız var. Bir iki tanesi var ki desteklenirse Avrupa'ya bile gidebilir" dedi.

Turnuvaya katılan kız öğrencilerden Melisa, "Böyle bir ortamda top oynamak çok gurur vericiydi, karşımızdakiler de çok güçlüydü pek bir şey yapamadık. Herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA