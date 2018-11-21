Sultangazi'de Gaspçılara Operasyon

Sultangazi'de gasp yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cebeci Mahallesi'nde bir kişinin 350 lirası ve cep telefonunun gasbedilmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, B.E, G.Y. ve İ.A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.