Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Haberler
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Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre SULTANGAZİ'de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

BODRUM, MUĞLA (DHA) - SULTANGAZİ'de 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri, dairenin cam ve demir korkuluklarını kırarak dairede mahsur kalan ve dumandan etkilenenleri kurtarırken, yarım saatlik çalışma ile yangını söndürdü.

Yangın, saat 03. 45 sıralarında Sultançiftliği Mahallesi 21'inci sokaktaki 5 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Bodrum kattan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının çıktığı bodrum katta mahsur kalanları çıkarmak için dairenin cam ve demir korkuluklarını kırarak içeri girdi. Binanın için saran dumandan etkilenen 3'ü çocuk 11 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 11 kişi, ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren yoğun çabalar sonucu yangını söndürdü. Soruşturma başlatılan yangının kesin çıkış nedeni, incelemelerin ardından belirlenecek.

Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri | SULTANGAZİ'DE 5 KATLI BİNADA YANGIN PANİĞİ: 11 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Haberler
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