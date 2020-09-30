Süleyman Soylu: "Kanun dışı hiçbir işin içerisinde olmayın. Birbirinizin bekçisi olun"
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Süleyman Soylu: "Kanun dışı hiçbir işin içerisinde olmayın. Birbirinizin bekçisi olun"

30.09.2020 11:56 | Son Güncelleme: 30.09.2020 12:03

Süleyman Soylu: "Kanun dışı hiçbir işin içerisinde olmayın.

Süleyman Soylu: "Kanun dışı hiçbir işin içerisinde olmayın. Birbirinizin bekçisi olun"

"Geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetlerinde yüzde 29 azalış oldu"

"Bugün mezun olacak arkadaşlarımızla birlikte bekçi sayımız 28 bin 773 olacak"

"Polis arkadaşlarınızla uyum içerisinde olunuz"

Süleyman Soylu: 'Kanun dışı hiçbir işin içerisinde olmayın. Birbirinizin bekçisi olun'
Süleyman Soylu: 'Kanun dışı hiçbir işin içerisinde olmayın. Birbirinizin bekçisi olun'
Süleyman Soylu: 'Kanun dışı hiçbir işin içerisinde olmayın. Birbirinizin bekçisi olun'
Süleyman Soylu: 'Kanun dışı hiçbir işin içerisinde olmayın. Birbirinizin bekçisi olun'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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