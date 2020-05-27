Sulama kuyusuna düşen çocuk boğuldu
Samsun'da sulama kuyusuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
27.05.2020 21:45 | Son Güncelleme: 27.05.2020 21:48
Samsun'da sulama kuyusuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Dibekli Mahallesi Dereli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Fatima Hifa Sayar, evlerinin önünde oyun oynarken fazla derin olmayan sulama kuyusuna düştü. Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatima Hifa Sayar hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA