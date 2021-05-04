Şuhut'ta kısıtlama denetimleri 4. gününde de devam etti
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Şuhut'ta kısıtlama denetimleri 4. gününde de devam etti

Şuhut'ta kısıtlama denetimleri 4. gününde de devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tam kapanmanın 4. gününde denetimler sürdü.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde tam kapanmanın 4. gününde denetimler sürdü. Polis ekipleri, araç sürücüleri ile yayaları durdurup izin belgelerini tek tek kontrol etti.

Tüm Türkiye'de korona virüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan günü başlatılan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının 4. gününde polisin denetimleri sürüyor. Şuhut ilçesinde birçok noktada denetim yapan polis ekipler, araçları tek tek durdurup, izin ve seyahat belgelerini kontrol etti. Ekipler yoldan geçen vatandaşları da durdurup izin kağıtlarını sordu. Polis ekipleri sürücü ve yayalara pandemi kuralları ile ilgili bilgiler aktararak kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Kurallara uymayanlar hakkında ise tutanak tutuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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