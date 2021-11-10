Sudan'da, "yolsuzlukla mücadele"de varlıkların devri için komite kuruldu

ORDU (AA) - Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, geçiş sürecinde hükümete bağlı olarak kurulan, Ömer el-Beşir rejiminin tasfiyesi ve yolsuzlukla mücadele komitesi aracılığıyla ele geçirilen mal varlıkları ve fonların teslim alınması için bir komite oluşturulmasına karar verdi.

Sudan devlet televizyonunun haberine göre, Burhan, "Eski Rejimin Tasfiyesi ve Yolsuzlukla Mücadele Komitesi'nin ele geçirdiği mal varlıklarının denetimi ve teslim alınması için komite oluşturulmasına" dair kararname yayımladı.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Burhan, 10 Aralık 2019'da Egemenlik Konseyi Başkanı olduğu dönemde, devrik lider Beşir rejiminin izlerinin ortadan kaldırılması, yolsuzlukla mücadele ve tüm hakların iadesiyle ilgili bir komisyon oluşturulmasını kararlaştırmıştı.

Komite, bazı şirketler ile gayrimenkullere ve fonlara el koyarken yüzlerce kamu görevlisini işten çıkarmıştı.

-Sudan'da askeri müdahale

Sudan'da 25 Ekim sabahı Başbakan Abdullah Hamduk ile çok sayıda siyasetçi gözaltına alınmış, ertesi gün Hamduk'un serbest bırakıldığı açıklanmıştı.

Sudan'da askeri müdahale sonrası azledilen Başbakan Abdullah Hamduk, orduyla herhangi bir diyaloğa girmeden durumun 25 Ekim öncesine döndürülmesi şartına sıkıca bağlı olduğunu belirtmişti.

Sudan Ordusu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, OHAL ilan ettiklerini, Egemenlik Konseyi ve kabinenin feshedildiğini, ülkedeki tüm kesimleri temsil edecek teknokrat bir hükümet kurulacağını duyurmuştu.

Ordu Komutanı, 25 Ekim'de sivil hükümeti feshedip siyasi süreci devraldıktan sonra ilk olarak eski rejimin tasfiyesi ve yolsuzlukla mücadele için kurulan komitenin çalışmalarını askıya almıştı.

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