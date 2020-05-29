Sudan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 200'ü geçti Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ü aştı.

Sudan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ü aştı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 175 artarak 4 bin 521'e ulaştığı bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle toplam 233 kişinin yaşamını yitirdiği ve 816 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 38 ölüm görüldüğü kaydedildi.

Ülkede virüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı 13 Mart'tan bu yana ilk kez bu kadar fazla can kaybı bildirildi.

Kuzey Afrika'da Mısır, kıtanın güneyinde Güney Afrika Cumhuriyeti, batıda Nijerya, Doğu Afrika'da Sudan ve Orta Afrika'da Kamerun, bölgelerinde en fazla vakaya rastlanan ülkeler oldu.?

Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Eritre, Lesotho, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda'da şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Kaynak: AA