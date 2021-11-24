ANTALYA (Habermetre) - Su depoları pırıl pırıl oluyor

Antalya'nın doğu ilçelerindeki içme suyu depoları Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından tek tek tadilattan geçirilerek, yenileniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, içme suyu depolarında başlattığı yenileme ve bakım seferberliğine doğu ilçelerinde devam ediyor. Yaklaşık 31 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirilen projede çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

188 DEPO YENİLENECEK

Gazipaşa, Alanya, Gündoğmuş, Akseki, İbradı, Manavgat ve Serik'te içme suyunun depolanıp dezenfekte edilerek şebekeye aktarıldığı depoların sağlıklı, temiz ve kesintisiz hizmet vermeye devam etmesi için yapılar içten ve dıştan standartlara uygun şekilde tadilattan geçiriliyor. "Doğu Bölgesi İçme Suyu Depo tadilatı Yapım İşi" kapsamında tüm çalışmalar tamamlandığında 188 adet içme suyu deposu elden geçerek yenilenmiş olacak. Ayrıca bölgede 81 adet yeni su tutucu yapı inşa edilecek.

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