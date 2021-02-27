Su borusu patlaması sonucu kısmen trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı
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Su borusu patlaması sonucu kısmen trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

27.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 27.02.2021 16:28
Su borusu patlaması sonucu kısmen trafiğe kapanan Kırıkkale-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı

İçme suyu borusunun patlaması nedeniyle kısmen trafiğe kapatılan Kırıkkale-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

İçme suyu borusunun patlaması nedeniyle kısmen trafiğe kapatılan Kırıkkale-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Terminal Kavşağı çıkışında Yahşihan ilçesine içme suyunu taşıyan şebeke borusu patlaması sonucu kara yolunda oluşan hasar, Yahşihan Belediyesi görevlilerince giderildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından kara yolu yeniden tamamıyla ulaşıma açıldı.

Gece saatlerinde Yahşihan ilçesine içme suyunu taşıyan şebeke borusunun patlaması sonucu yolda küçük çaplı göçük meydana gelmiş ve Kırıkkale-Kayseri kara yolu kısmen ulaşıma kapatılarak, trafik yan yoldan verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Fatih Gökmen

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