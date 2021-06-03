"Su Akar Kelimeler Arasında" e-Twinning projesiyle öğrencilerde su farkındalığı oluşturuluyor
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"Su Akar Kelimeler Arasında" e-Twinning projesiyle öğrencilerde su farkındalığı oluşturuluyor

'Su Akar Kelimeler Arasında' e-Twinning projesiyle öğrencilerde su farkındalığı oluşturuluyor
Anadolu Ajansı / Uğur Ulu - Haberler | Güncel

Bursa, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir'deki 6 okuldan öğretmenler ile 24 öğrencinin yer aldığı "Su Akar Kelimeler Arasında" e-Twinning projesiyle öğrencilerde su farkındalığı oluşturulması hedefleniyor.

Bursa, Balıkesir, İstanbul, Kocaeli ve Eskişehir'deki 6 okuldan öğretmenler ile 24 öğrencinin yer aldığı "Su Akar Kelimeler Arasında" e-Twinning projesiyle öğrencilerde su farkındalığı oluşturulması hedefleniyor.

Projeyle ilgili bilgi veren Bursa Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Elif Şahin, "Su kaynaklarının yok oluşu", "Bilinçsiz su tüketimi" ve "Kuraklık sorunu" konu başlıklarından yola çıkarak kelimeleri ve edebi ürünleri araç olarak kullanıp öğrencilerde su farkındalığı oluşturmayı hedeflediklerini bildirdi.

Çalışmayla, öğrencilerin okuma alışkanlıkları artırılırken medya okuryazarlığı ve dezenformasyon konusunda daha dikkatli olmalarının sağlanacağını vurgulayan Şahin, "Bununla birlikte öğrenciler, edebi türlerin çeşitliliğini keşfederken yazma becerilerini de geliştireceklerdir. Edebiyat ve dil alanında yürütülen çalışmalar su tüketimi, suyun dikkatli kullanımı ve tasarrufu üzerinden şekillenecektir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin su kaynaklarının korunması ve kuraklıkla ilgili alınması gereken tedbirleri araştırdıklarını ve su farkındalığı ile ilgili sloganlar hazırladıklarını duyuran Şahin, "Ayrıca yapmış oldukları çalışmalardan yola çıkarak çizgi roman oluşturdular ve ortak bir boyama çalışmasını Web 2.0 araçlarını kullanarak hazırladılar." açıklamasında bulundu.

Şahin, proje kapsamında, Dünya Su Günü'nde TEMA Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol ile suyun canlılar için önemi üzerine söyleşi gerçekleştirildiğini, su temasıyla ilgili ortak bir resim boyama çalışması yapan öğrencilerin "Su Benim Anam Babam" adlı şiiri, şairi Ertuğrul Şakar ile seslendirdiği bilgisini verdi.

Mayıs ayında düzenlenen çevrim içi programlarda, İstanbul Masal Okulu koordinatörü Öğretmen-Yazar Özgür Aras Tüfek ile "Masallar ve Masallarda Su" temalı, Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Araştırma Görevlisi Sercan Ceylan ile "Hikaye, Kurgu ve Yaratıcı Yazarlık" temalı söyleşiler, yazarlık atölye çalışması yapıldığını da aktaran Şahin, öğrencilerin su kaynaklarının korunması ve su farkındalığı temalı ortak hikaye ve masal yazma çalışmalarını tamamladığını belirtti.

Elif Şahin, bu ortak ürünlerin elektronik kitap haline getirileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Ulu

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