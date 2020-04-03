Sri Lanka'da gönüllüler maske üretti Sri Lanka'daki gönüllüler korona virüs krizi sırasında yüz maskeleri dikip dağıttı.

Sri Lanka'daki gönüllüler korona virüs krizi sırasında yüz maskeleri dikip dağıttı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs yayılmaya devam ederken ülkeler acil olarak tedbirler alıyor. Sri Lanka'da korona nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanmasının ardından ülkede ortaya çıkan maske ihtiyacını gidermek için gönüllüler harekete geçti. Ülkedeki sağlık ekipleri korona ile mücadele verirken, başkent Kolombo'ya bağlı Wellampitiya Mahallesi'nde yaşayan gönüllüler, evlerindeki dikiş makinelerinin başına geçip üretimi yaptı.

Öte yandan Sri Lanka Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa, açıklamasında sosyal mesafenin korunmasına dikkat çekmişti.

Sri Lanka'da bugüne dek 152 korona virüs vakası görülürken, 4 kişi hayatını kaybetti. - COLOMBO

Kaynak: İHA