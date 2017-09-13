Spotify Safari Tarayıcı Desteğini Sonlandırdı, Mac Kullanıcılarına Şok

Spotify Safari Tarayıcı Desteğini Sonlandırdı, Mac Kullanıcılarına Kötü Sürpriz!





Spotify kullanan Mac kullanıcılarına kötü bir sürpriz geldi. Şirket Apple'ın tarayıcısını (Safari) artık desteklemediğini açıkladı. Safari aracılığıyla Spotify Müzik Servisine artık erişemeyeceksiniz. Spotify Safari Tarayıcı Desteğini Sonlandırdı.



Dünden beri Safari kullanıcıları artık Spotify'ı Mac tarayıcısından dinleyemiyor. Spotify Web servisi okuyucusu Apple'ın tarayıcısı ile artık uyumlu değil. Bu mesaj, kullanıcılara tarayıcılarını değiştirmesini veya Spotify uygulamasını indirmesini söylüyor.



Spotify Uygulamasını indir



Sorunun tam olarak ne olduğu ve tarayıcının neden desteklenmediği açıklanmazken Spotify, kullanıcıları Masaüstü uygulamasını kullanmaya yönlendiriyor. Artık MacOS kullanıcıları için seçenekler arasında En son güncellenen FireFox, Chrome ve Opera kaldı.



Yakın zamanda güncellenen destek sayfasında, web uygulamasının aşağıdaki tarayıcılarla uyumlu olduğunu belirtiyor. Chrome 45+, Firefox 47+, Edge 14 and Opera 32+.



Spotify Safari Tarayıcı Desteğini Sonlandırdı, Peki Neden?





Söz konusu uyumluluk problemi için bazı kaynaklar Spotify'ın korsanlığa maruz kalmamak için kullandığı Widevine DRM eklentisinin sebep olduğunu belirtiyor.



Mac kullanıcılar için şu anda en iyi seçenek olarak Masaüstü uygulaması gibi görünüyor.



TNW



http://www.teknotalk.com/spotify-safari-tarayici-destegini-sonlandirdi-59719/