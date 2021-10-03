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Spot piyasada elektrik fiyatları

AA / Gülşen Çağatay - Haberler | Ekonomi
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 718 lira, en düşük 457 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 718 lira, en düşük 457 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme Aş verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 28,8 artarak 338 milyon 540 bin 786 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 08.00, 15.00 ve 17.00-19.00 saatlerinde 718 lira, en düşük saat 04.00'te 457 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 609 lira 59 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 611 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 718 lira, en düşük 400 lira 1 liradan işlem gördü.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi Haberleri
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