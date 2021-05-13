Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 578 lira, en düşük 150 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 578 lira, en düşük 150 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,76 artarak 157 milyon 592 bin 69 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00 ve 21.00'de 578 lira, en düşük saat 08.00'de 150 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 325 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 328 lira 75 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 373 lira 77 kuruş, en düşük 173 lira 78 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer