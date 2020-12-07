Spot piyasada elektrik fiyatları
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Spot piyasada elektrik fiyatları

07.12.2020 14:29 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:32
Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 424 lira 89 kuruş, en düşük 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 424 lira 89 kuruş, en düşük 249 lira 99 kuruş olarak belirlendi.?

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 11,02 artarak 178 milyon 343 bin 949 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 17.00'de 424 lira 89 kuruş, en düşük saat 04.00'te 249 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.?

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 316 lira 29 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 318 lira 30 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 335 lira 65 kuruş, en düşük 229 lira 87 kuruştan işlem gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökçe Topbaş

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