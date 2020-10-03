Spot piyasada doğal gaz fiyatları
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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

03.10.2020 14:05 | Son Güncelleme: 03.10.2020 14:08
Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp gazın referans fiyatı 1310 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyon 170 bin 2 lira oldu. Bu rakam perşembe günü 5 milyon 15 bin 374 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı 1310 lira 99 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 941 bin metreküp olarak tespit edildi.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 1350 lira 32 kuruş, satış fiyatı ise 1271 lira 66 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 137 milyon 110 bin 944 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 134 milyon 797 bin 458 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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