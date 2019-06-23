Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 508 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 2 milyon 500 bin 989 lira oldu. Bu rakam cuma günü 2 milyon 770 bin 230 lira olarak gerçekleşmişti.

Spot doğal gaz piyasasında dün bin metreküp doğal gazın referans fiyatı bin 508 lira 95 kuruş oldu. Toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 632 bin metreküpe ulaştı.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı bin 549 lira 49 kuruş, satış fiyatı ise bin 459 lira 23 kuruş olarak açıklandı.

Türkiye'ye dün 86 milyon 778 bin 222 metreküp doğal gaz girişi sağlanırken, piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 85 milyon 678 bin 846 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA