Kastamonuspor, Somaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

TFF 2. Lig'de zirve takibi yapan Kastamonuspor, hafta sonu oynayacağı Somaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, kendi sahalarında zeminin çok kötü olmasından da kaynaklı son haftalarda puan kayıpları yaşadıklarını söyledi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider Iğdır FK ile arasında 4 puan fark bulunan Kastamonuspor, liderliği geri almak için gelecek maçlara odaklanarak hazırlıklarını sürdürüyor. Kastamonu ekibi, hafta sonu ligde oynayacağı Somaspor maçının hazırlıklarına İsmail Dikmenli Spor Tesisleri'nden gerçekleşen antrenmanla devam etti. Kastamonuspor, antrenmanda ağrılıklı olarak şut çalışmasında bulundu.

"Biz iyi bir takımız, şampiyon olacağız"

Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, "Iğdır maçında, taraftarımıza göstermiş olduğu muhteşem ilgi, sevgi ve birliktelik için teşekkür ediyorum. Taraftarımızı galibiyetle uğurlamayı arzu ederdik ama lig, zorlu bir lig halinde geçiyor. Taraftarımızın böyle bir reaksiyon göstermelerinden ve yanımızda olmalarından dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Hayal ettiğimiz Kastamonuspor sevdalılarının bir araya geldiği topluluk bu olmalıydı. Bu yüzden çok mutlu olduğumu ve bu yolda taraftarımızla birlikte devam edeceğimizi, onların da destekleriyle çok daha güzel işler yapacağımıza eminim. Iğdır maçında rakibimiz son derece güzel oynadı. Haftalardır takip ettiğimiz diğer müsabakalarda oynadıkları karşılaşmalarda belki de sezonun en değerli, en güzel oynadıkları, en yüksek tempolu, kıran kırana geçen bir mücadele sergiledi. Biz de şaşırdık, bu kadar tepkili ve reaksiyonlu oynayacaklarını beklemediğimizi söyleyebilirim. Biz, her şartta iyi bir takım olduğumuzu ve bu konsantrasyon ile sahaya çıktığımızı gördüğümüzde de ne kadar iyi bir takım olduğumuzu bildiğimizi bir kez daha yineliyoruz. Kazanmayı çok istedik ama kazanamadık. Bu maçın berabere bitmesi normal olsa da geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz puanlardan ötürü belki de şu anda yaşadığımız bir anormallik bulunuyor. O yüzden bizler, ikinci devreye beklentilerimizin altında kazandığımız puanlardan dolayı, şu an itibariyle biraz sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Ama o günde hiçbir şekilde hayal satmadık, bugün de satmıyoruz. Biz şampiyon olacağız, bizler iyi bir takımız. Biz bu yolda yürümeyi ve bu yolda mücadele etmeyi seven insanlarız" dedi.

"Somaspor, genç ve koşan bir takım"

Somaspor'un genç bir takım olduğunu söyleyen Eriş, "Zor maçlardan yine bir tanesine çıkacağız ama lig, artık bütün takımlar için zorlu geçecek. Zirveye oynayanlar için de küme düşmemek için oynayanlar için de zorlu geçecek. Biz daha dik duran, daha çok ayakta kalan, daha çok ne istediğini belli eden takımların başarılı olacağını düşünüyoruz. Biz de bu takımlardan bir tanesi oluyoruz" diye konuştu.

"Sahamızda çok kötü zeminde oynadığımız için puan kayıpları yaşıyoruz"

Kastamonu Gazi Stadı'ndaki zeminle ilgili konuşan Eriş, "Bugün Süper Lig'de oynayan takımların dert yandığı zeminle ilgili bizler de dert yanıyoruz ama bunun üstesinden şu anda gelebilme gibi bir şansımız bulunmuyor. Bizler, futbol oynamayı amaçlayan bir takımız, rakipler için çok büyük bir avantaj. İkinci devreye başladığımız Etimesgut maçı karlar içerisinde oynanan bir müsabakaydı. Zemin çok kötüydü, kaçırdığımız 11 tane net pozisyon vardı. Sonra deplasmana, İnegöl'e gittik, İnegöl'ün sahası da kötüydü. Fethiye maçını sahamızda oynadık, o maçta da zemin çok kötüydü. Iğdır maçında da zemin çok kötüydü. Ben bunu bahane olsun diye söylemiyorum ama bizim antrenman yaptığımız sahayı görseler sanırım bu konuştuklarımız için bizlere hak verirler diye düşünüyorum. Çok kötü zeminlerde çalışıyoruz, çok kötü zeminlerde müsabakalar oynuyoruz. Mükemmel zeminlerde karşılaştığımız zaman istediğimiz formatta, istediğimiz oyunu çok rahat oynayabiliyoruz. Bunun sonucunda da galibiyetlerle dönüyoruz. Maalesef kendi sahamızda zeminin çok kötü olmasından ötürü bizim istediğimiz oyun formatını yapma zorunluluğundan vazgeçiyoruz, direk hedefe doğru oynamaya çalıştığımız bir süreç yaşanıyor. Ben pas oyunuyla oynamaya çalışıyorum. Fakat ikinci devrede bulduğumuz pozisyonları gole çeviremedik, birçok pozisyondan yararlanamadık. Yediğimiz saçma sapan goller oldu. Maalesef bu yüzden istediğimiz puanları ikinci devre alamadık ve sonuca dönüştüremedik. Sonuç gelmeyince de ister istemez tabloda geride kalıyorsunuz ama biz, hem oyuncularımıza hem taraftarımıza hem kendimize güveniyoruz ve bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Abdulaziz Solmaz: "Somaspor maçıyla birlikte çıkışa geçmek istiyoruz""

İkinci devrede iyi bir futbol sergilediklerini fakat bunu skora yansıtamadıklarını belirten Kastamonuspor Takım Kaptanı Abdulaziz Solmaz ise, "İkinci yarıya maalesef skor olarak başlayamadık ama oyun olarak güzel oynuyoruz. İlk devreyi iyi bir yerde bitirmiştik fakat ikinci devreye iyi başlayamadık. İkinci devrede maalesef istediklerimizi bir türlü sahaya yansıtıp bulduğumuz pozisyonları golle süslendirip puanlar kazanamadık. Yapacak bir şeyimiz yok, sonuçta bu bir futbol. Daha lig uzun, önümüzde de uzun bir zaman var. Daha çok maçlar oynayacağız. İnşallah bu maçlardan ders çıkartıp önümüzdeki Soma maçıyla birlikte çıkışa geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU