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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı

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VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken

VavaCars Fatih Karagümrük : Emre Bilgin, Nazım Sangare, Salih Dursun, Ceccherini, Emir Tintiş, Rohden, Paoletti, Lasagna, Eysseric, Mendes, Güven Yalçın

Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Meunier, Denswil, Mendy, Eren Elmalı, Umut Güneş, Berat Özdemir, Visca, Bardhi, Fountas, Onuachu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında VavaCars Fatih Karagümrük ile Trabzonspor arasında yapılan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

11. dakikada Lasagna'nın sağdan ortaladığı topa Güven Yalçın penaltı noktası gerisinde gelişine vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

26. dakikada sağdan kullanılan kornerde Ceccherini'nin arka direkte kafayla vurduğu top yandan auta çıktı.

Pozisyon anlamında kısır geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı.

Kaynak: AA / Spor

Fatih Karagümrük Türkiye Kupası Trabzonspor Türkiye Futbol Spor Güncel Haberler

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