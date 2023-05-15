Üye Girişi
Haberi Paylaş
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaların programı şöyle:

24 Mayıs Çarşamba:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

25 Mayıs Perşembe:

20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

Türkiye Kupası Türkiye Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title