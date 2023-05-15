Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaların programı şöyle:
24 Mayıs Çarşamba:
20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)
25 Mayıs Perşembe:
20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor