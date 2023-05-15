Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaların programı şöyle:

24 Mayıs Çarşamba:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

25 Mayıs Perşembe:

20.30 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Eryaman)