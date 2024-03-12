Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'e konuk olacak. Maç, Widowiskowo Spor Salonu'nda oynanacak ve TSİ 22.30'da başlayacak. Hakem ikilisi ise Aleksandar Vinaliev ve Igor Porvaznik olacak. Rövanş maçı ise Ankara'da oynanacak.
Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin yarı final ilk maçında yarın Polonya temsilcisi Jastrzebski Wegiel'e konuk olacak.
Widowiskowo Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.
Maçta Bulgar Aleksandar Vinaliev ve Slovak Igor Porvaznik hakem ikilisi görev yapacak.
Mücadelenin rövanşı ise 20 Mart Çarşamba günü Ankara'daki TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.