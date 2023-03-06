Zafer Partisi'nin Bursaspor- Amedspor maçı sonrası yaptığı 'Beyaz Toros' paylaşımı tartışma yarattı

Büyük olaylara sahne olan Bursaspor-Amedspor karşılaşmasında açılan Beyaz Toros ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım pankartları büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bakan Soylu pankartın stada sokulmasına göz yuman kamu görevlilerin görevden uzaklaştırıldığını açıklarken, Zafer Partisi'nin maçın ardından yaptığı "Beyaz Toros" paylaşımı ise gündem oldu. Tweet'te Toros'un Bursa fabrikasında üretilen bir marka olduğu ve pankartın açılmasının "doğal" olduğu kaydedildi.

TFF 2. Lig'de dün oynanan Bursaspor- Amedspor karşılaşması büyük bir gerilime sahne olurken, maç öncesinde başlayan kavga ve tartışmalar maç boyunca devam etti. Stadyumda açılan Beyaz Toros ve "Yeşil" kod adlı Mahmut Yıldırım pankartları ise büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

KAMU GÖREVLİLERİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve siyasetçinin paylaşımları sonrası konuya ilişkin bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, pankartın stada sokulmasına göz yuman kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırıldığını duyururken, maç sonrasında Zafer Partisi tarafından yapılan bir paylaşım ise kısa sürede gündem oldu.

ZAFER PARTİSİ'NDEN TARTIŞMA YARATAN PAYLAŞIM

Zafer Partisi Bursa İl Başkanlığı hesabından atılan tweet'te "Renault Toros, 1989-2000 yılları arasında Oyak Renault'un Bursa'daki fabrikasında, yıllarca Bursasporlu ve Bursalı işçi ve emekçiler tarafından üretilmiş bir otomobil markasıdır. Bu bağlamda Bursaspor tribünlerinde Beyaz Toros pankartı açılması gayet doğaldır" ifadeleri yer aldı.

7 GÖZALTI, 3 GÜVENLİK YÖNETİCİSİNE UZAKLAŞTIRMA

Bursa Valiliği, TFF 2. Lig mücadelesinde Bursaspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sonuçlanan Amedspor müsabakasında 7 kişinin gözaltına alındığını ve 3 güvenlik yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde icra edilen tüm sportif faaliyetlerde alınacak tedbirler etkinliğin yoğunluğu ve izleyici kapasitesi ile orantılı olarak müsabaka öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bugünkü maçta yaşanan olaylar ile ilgili olarak; sorumlu kamu görevlisi 3 güvenlik yöneticisi görevden uzaklaştırılmış ve haklarında soruşturma başlatılmıştır. Pankart açma olayına karışan ilgililer hakkında teşhis, tespit ve yakalama çalışması ile maç sonunda soyunma odasında gerçekleşen darp olayına ilişkin ise sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde adli işlem başlatılmıştır. Bu kapsamda şu ana kadar 7 kişi gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.