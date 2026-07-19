Arjantin-İspanya Dünya Kupası Finali: Yüzükler, Devre Arası Şovu, Trump ve 2 Milyon Dolarlık Bilet

Pazar günü Arjantin ile İspanya arasında oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinde, sahadaki mücadelenin yanı sıra şampiyonluk yüzükleri, Super Bowl tarzı devre arası gösterisi, rekor bilet fiyatları ve ABD Başkanı Donald Trump'ın katılımı da gündemde olacak.

New York New Jersey Stadyumu'nda oynanacak final TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma Türkiye'de TRT'den izlenebilecek.

Final öncesindeki kapanış töreni ise 20.30'da düzenlenecek.

Final müsabakasında maç önü gelişmeleri ve maçla ilgili uzman yorumlarını BBC Türkçe'nin canlı anlatım sayfasında da okuyabileceksiniz.

Şampiyonlara Dünya Kupası yüzüğü

FIFA, finali kazanan takımın oyuncularına Amerikan sporlarındaki şampiyonluk yüzüğü geleneğinden esinlenen özel yüzükler verecek.

Amerikan Futbol Ligi NFL'de Super Bowl şampiyonlarına verilen yüzüklere benzer şekilde, dünya şampiyonu olacak takım için 30 yüzük hazırlanacak.

Her yüzüğün tasarımında küçük bir Dünya Kupası yer alacak ve iç kısmına özel bir yazı kazınacak.

FIFA ayrıca taraftarlara satılmak üzere bin 996 yüzük daha üretecek.

Devre arası 25 dakikaya kadar uzayabilir

Finaldeki devre arasının 20 ile 25 dakika arasında sürmesi bekleniyor.

Normal koşullarda futbol kurallarına göre devre arası 15 dakikayı geçemiyor.

Ancak finalde Madonna, Shakira ve Güney Koreli müzik grubu BTS'nin başını çektiği, Super Bowl tarzında 11 dakikalık bir gösteri düzenlenecek.

FIFA'dan kaynaklar devre arasının yaklaşık 20 dakika süreceğini belirtiyor. Ancak değerlendirilen seçeneklerden birinin, normal 15 dakikalık devre arasının ardından planlanan 11 dakikalık gösterinin yapılması olduğu anlaşılıyor.

FIFA'nın geçen yıl yine New Jersey'de düzenlediği Kulüpler Dünya Kupası finalinde devre arası, Coldplay, J Balvin, Doja Cat, Tems ve Emmanuel Kelly'nin yer aldığı gösteri nedeniyle toplam 24 dakika sürmüştü.

Pazar günkü devre arası gösterisinde Madonna, Shakira ve BTS'nin yanı sıra Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dudamel ve Coldplay'in de yer alacağı PS22 Korosu sahneye çıkacak.

Gösterinin sanatçı kadrosunu Coldplay'in solisti Chris Martin hazırladı.

Kapanış töreninde Tom Cruise, Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams ve IShowSpeed'in yer alması bekleniyor. ABD milli marşını Jennifer Hudson seslendirecek.

Kanada'daki orman yangınlarının neden olduğu hava kirliliği sebebiyle New York'ta hava kalitesi uyarısı yapıldı. Ancak MetLife Stadyumu'nda oynanacak finalin bundan etkileneceğine ilişkin herhangi bir işaret bulunmuyor.

Trump da katılacak

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın final maçına katılacağını doğruladı.

Trump'ın kupayı kazanan takıma takdim etmesi bekleniyor.

FIFA Başkanı Gianni Infantino daha önce Trump'ın finalde olacağını açıklamıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt da bu bilgiyi doğruladı.

Trump, turnuvada şu ana kadar oynanan 102 karşılaşmanın hiçbirini tribünden izlemedi. ABD'nin son 16 turunda Belçika'ya elenmeden önce oynadığı maçlara da katılmadı.

Trump büyük spor organizasyonlarında boy gösteren bir siyasetçi.

İki başkanlık dönemi boyunca Super Bowl'u, ABD Açık tenis turnuvasını, NBA finallerini ve Ryder Cup'ı tribünden izleyen Trump, Beyaz Saray'da bir karma dövüş sanatları (UFC) etkinliğine de ev sahipliği yaptı.

Trump-Infantino ilişkisi tartışma yaratmıştı

Trump ile FIFA Başkanı Infantino arasındaki yakın ilişki, turnuvanın en büyük tartışmalarından birinin merkezinde yer aldı.

ABD Başkanı, Amerikan Milli Takımı'nın forveti Folarinkartın yeniden incelenmesini istemek için Infantino'yu aramıştı.

Balogun'un otomatik men cezasının daha sonra askıya alınması yoğun biçimde eleştirildi ve turnuvanın güvenilirliği hakkında soru işaretleri doğurdu.

Balogun'un Belçika'ya karşı oynanan son 16 turu maçında forma giymesine izin verildi ancak ABD karşılaşmadan 4-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

Fransa ve İngiltere'nin kendi oyuncularının karıştığı olayların yeniden incelenmesi için yaptığı başvurulara rağmen, turnuvada başka hiçbir kırmızı veya sarı kart cezası askıya alınmadı.

2 milyon dolarlık bilet

Dünya Kupası finalinin biletleri henüz tamamen tükenmiş değil. En pahalı kategorideki 32 standart bilet hâlâ FIFA'nın genel satış platformunda bulunuyor.

VIP olmayan bu biletlerin fiyatları 29 bin 995 dolar ile 32 bin 970 dolar arasında değişiyor.

FIFA'nın resmi yeniden satış platformunda da binden fazla final bileti bulunuyor. Bunların birçoğu, ilk satış fiyatlarına yakın bedellerle yeniden satışa çıkarılmış durumda.

Bu biletlerin ilk satış fiyatı 7 bin 380 dolardı. Ancak FIFA'nın yüzde 15'lik işlem ücreti nedeniyle bir biletin fiyatına bin 107 dolar daha ekleniyor.

Final için yeniden satışa çıkarılan en pahalı biletin fiyatı ise 2 milyon dolar. Bu bileti satın almak isteyen bir kişinin FIFA'ya ayrıca 300 bin dolar işlem ücreti ödemesi gerekiyor.

Ancak yeniden satış platformundaki fiyatlar kullanıcılar tarafından belirleniyor ve insanların biletler için gerçekte ne kadar ödediğini doğrudan yansıtmıyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .