Yuvacık Spor Kulübü'nden Gençlere Futbol ve Hayat Dersi

Yuvacık Spor Kulübü, Messi ve Ronaldo hayaliyle sahaya çıkan 200'e yakın çocuğu sadece futbola değil, hayata da kazandırıyor. Kulüp, altyapısında yetiştirdiği yüzlerce çocukla hem kötü alışkanlıkların önüne geçiyor hem de gençleri sağlıklı bir yaşam ve güçlü dostluklarla buluşturuyor.

1968 yılında kurulan Yuvacık Spor Kulübü, yıllardır genç yetenekleri futbola kazandırarak hem spor sevgisini hem de disiplinli yaşam alışkanlıklarını aşılıyor. Altyapıdaki minik futbolcular, sadece yeşil sahada başarı peşinde koşmakla kalmıyor; aynı zamanda Messi ve Ronaldo gibi dünya yıldızlarını örnek alarak büyük hayaller kuruyor. Kulüp Başkanı Serkan Ali İhsan Tavukçu ve genç sporcular Muhammed Ali Yıldız ile Mehmet Fatih Yıldız, futbolun hayatlarına kattıklarını ve gelecek hayallerini anlattı.

"Ronaldo ve Messi'yi çok seviyorum, onlar gibi olmak istiyorum"

13 yaşında olan Muhammed Ali Yıldız, "13 yaşındayım. Kötü alışkanlıklardan uzaklaşmak için spora yöneldim. Futbol en sevdiğim spor olduğu için futbolu tercih ettim. 2 yıldır futbol oynuyorum. Daha sonra Yeni Kocaelispor'a transfer oldum. Bugün de Mehmet Hoca'yı ziyarete geldim. Futbolcu olarak Ronaldo ve Messi'yi çok seviyorum, onlar gibi olmak istiyorum. Futbol insanı kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyor, kafanı dağıtıyor. Önceden evden pek çıkmazdım, sürekli evde otururdum. Ama spora başlayınca arkadaşlarımla sahaya gitmeye başladım. Artık evde durmuyorum, teknolojiden de uzaklaştım. Önceden günde 24 saat telefonla vakit geçirirdim, futbola başlayınca bir anda bıraktım" diye konuştu.

"Futbol sayesinde kilo vermeye başladım"

6-7 yaşlarında futbola başladığını söyleyen Mehmet Fatih Yıldız, "9 yaşındayım, yaklaşık 2-3 yıldır futbol oynuyorum. Abim futbol oynarken, ben evde canım sıkıldığı için onu izlerdim. Onu gördükçe heveslendim ve ben de futbol oynamaya başladım. İyi bir futbolcu olacağıma inanıyorum. Ronaldo ve Messi'yi çok seviyorum. Sokakta herkesle futbol oynuyorum, arkadaş çevrem geniş. Futbol sayesinde kilo vermeye başladım. Artık sokaklarda futbol oynuyor, arkadaşlarımdan geri kalmıyorum. İyi oynadığımı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Amacımız, sokaktan bir çocuğumuzu daha hayata kazandırmak"

2 yıldır kulüp başkanlığı yapan Serkan Ali İhsan Tavukçu, "Bir anne baba olarak, evlatlarımızı apartman hayatından ve tablet-internet ortamından uzaklaştırarak bu güzel sahalarda hem arkadaş çevrelerini genişletmelerini hem de sağlıklı bir spor yapmalarını sağlamak için mücadele ediyorum. Amacımız, sokaktan bir çocuğumuzu daha hayata kazandırmak. Yaklaşık 200'e yakın altyapı öğrencimiz bulunan Yuvacık Spor Kulübü'nde ikinci yılımdayım. Önce başkan yardımcısı olarak başladığım görevde, yarım sezonun ardından başkan oldum. Bu görevi bana bir hediye gibi verdiler ve ben de benden sonraki nesillere kulübü en iyi şekilde devretmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"200'e yakın öğrencimiz var"

Geçen sezon yaklaşık 120-130 öğrencilerinin olduğunu söyleyen Başkan Serkan, "Şimdi 200'e yakın öğrencimiz var, demek ki bir şeyleri doğru yapmaya başladığımızı gösteriyor. Bugünkü toplanmamızın sebeplerinden biri de sezon açılışı adı altında, idman sahasında çocuklarımızın daha rahat hareket edebilmesi ve sosyalleşebilmesi için düzenlediğimiz etkinlikti. 'Ekmek arası döner' sloganıyla sahada hem oynamalarını hem de özgürce zaman geçirmelerini sağladık. Çok şükür, öğrencilerimizin neredeyse tamamı katıldı." dedi.

"Toplamda 10 takımımız var"

Kulüpte 8 yaşında sporcular olduğunu söyleyen Serkan, "Altyapımızda 17 yaşına kadar oyuncular yetiştiriyoruz. Bu sene A takımımızla da devam ediyoruz. Toplamda 10 takımımız var. Yetişip diğer ilçelere ve illere giden oyuncularımız mevcut, fakat gönül ister ki daha da iyi yerlere gelsinler. Biz, kalplere ve tecrübelere dokunmaya çalışıyoruz. Aslında onlara çok fazla yeni bir şey vermekten ziyade, içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmaya odaklanıyoruz. Bizler ebeveyn, ağabey, arkadaş olarak tek bir amaç güdüyoruz: Spor aracılığıyla çocuklarımızı güzel yerlere getirmek. Bunun dışında kişisel bir beklentim yok" diye konuştu. - KOCAELİ