Yunusemre Belediyespor tarafından düzenlenen 100. Yıl Ara Tatil Futbol Turnuvası büyük ilgi gördü

Yunusemre Belediyespor'un çocukların gelişimi için organize ettiği 100.Yıl Ara Tatil Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. 9 kulübün katılımıyla gerçekleşen turnuva, centilmenlik çerçevesinde kıran kırana maçlara ev sahipliği yaptı.

Yunusemre Belediyespor tarafından il genelinden 9 kulübün katılımıyla organize edilen 100. Yıl Ara Tatil Futbol Turnuvası büyük heyecan ve coşkuyla yapıldı.

Yunusemre Belediyespor'un çocukların gelişimi için organize ettiği 100.Yıl Ara Tatil Futbol Turnuvası büyük heyecana sahne oldu. 2014-2015 yaş kategorilerinde 9 kulübün katılımıyla Yunusemre Belediyesi Evrenos Kasap Emin Kaçar Altyapı Tesisleri'nde yapılan turnuvaya Yunusemre Belediyespor, Mavitaş Akademi, Manisaspor, Manisa Futbol Kulübü, Horozköyspor, Salihlispor, Akhisar Yıldırımspor, Salihli Ankaspor, Akhisar Belediyespor kulüpleri katıldı. Centilmenlik çerçevesinde kıran kırana maçların oynandığı ve derecelendirmenin yapılmadığı organizasyonda tüm çocuklar forma şansı bulurken, sporcu velileri de müsabakalara yoğun ilgi gösterdi. Kulüpten yapılan açıklamada, çocukların maç ve turnuva tecrübesini artırmaya yönelik yapılan turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen tüm kulüplere teşekkür edildi. - MANİSA