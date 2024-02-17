Türkiye'nin en kaliteli karına sahip olan Yüksekova Kamışlı Kayak Pisti her sene kayakçıların gözde mekanı olurken, ilçe sakinleri ise pistin kayak merkezine dönüştürülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Geçtiğimiz ay Yüksekova Kamışlı Kayak Pisti 655 sporcu, 220 idareci ve hakem olmak üzere toplam 980 katılımcıya ev sahipliğini yaptı. En iyi kara sahip olan Yüksekova Kamışlı Kayak Pisti sadece pisten ibaret olduğu için kayak seveler Yüksekova çevresine yakın illere gitmek zorunda kalıyor. İlçe sakinleri ise en iyi piste sahip olduklarını belirterek yetkililerden pistin kayak merkezine dönüştürülmesi için talepte bulundular.

Yetkililerin Kamışlı Kayak Pistini kayak merkezine dönüştürülmesini isteyen Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, "Malumunuz Türkiye'nin en kaliteli karına sahip bir yerdeyiz ama maalesef sadece pistle yetiniyoruz. Halbuki kayak merkezine dönüştürülse Türkiye'nin en iyi kayak merkezi olur. Halkın talepleri var bu yönde artık Kamışlı Kayak Pistini halk gününe açılmasını istiyorlar. Bizde yetkililere sesleniyoruz artık Yüksekova Kamışlı Kayak Pisti halk gününe açılsın" dedi.

Kamışlı Kayak Pisti'nin halk gününe açılmasını talep ettiklerini ifade eden turizmci Mehdi Gözey, "En iyi kara sahip oluğumuzu biliyoruz. Her hafta bize yakın kayak merkezlerine müşteri taşıyoruz. Yüksekovalılar artık kayak pistin hafta sonları açılmasını istiyor. Yetkililere biz de çağrıda bulunuyoruz artık turizme açılsın" ifadelerini kullandı.

Kamışlı köyündeki kayak pistinin vatandaşların hizmetine açılmasını istediklerini ifade eden turizmci Pınar Sala, "Her hafta vatandaşlar kayak merkezi olmadığı için Hakkari ve Van'a gidiyor. Biz de diyoruz artık halk gününe açsınlar. Çünkü yollar her zaman iyi olmayabilir. Onun için yetkililer bunu vatandaşlara sunsun" dedi.

Dağcı Suat Öztekin, "Yüksekova Kamışlı Kayak Pistinde yarışmalar düzenlendi. Ama sadece yarışmalarda kaldı. Bizde burada Valimiz Ali Çelik, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit ve Yüksekova ilçe Gençlik ve Spor Müdürü Sami Keskin'e sesleniyoruz artık halk gününe açsınlar. Çünkü Yüksekova tam potansiyel olarak gelişen bir yer. Dünya yönünü her şekilde buraya alabiliriz" Şeklinde konuştu. - HAKKARİ