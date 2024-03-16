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Yukatel Adana Demirspor, EMS Yapı Sivasspor'u 1-0 önde bitirdi

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor, EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Tuğberk Curbay, Aleks Taşcıoğlu

Yukatel Adana Demirspor : Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Milad, Michut, Maestro, Yusuf Sarı, Emre Akbaba, Yusuf E?rdoğan, Mendoza

EMS Yapı Sivasspor : Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, İbrahim Akdağ, Charisis, Caktas, Menig, Turgunboev, Koita

Gol: Dk. 13 Atal (Yukatel Adana Demirspor )

Sarı kartlar: Dk. 40 Ali Şaşal Vural, Dk. 44 Uğur Çiftçi (EMS Yapı Sivasspor ), Dk. 44 Atal (Yukatel Adana Demirspor )

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Yukatel Adana Demirspor, EMS Yapı Sivasspor ile oynadığı maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada Menig'in ceza sahasında sağ çaprazdan şutunda, kaleci Magomedaliyev topa hakim oldu.

13. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahasına çalımlarla sağ kanattan giren Atal'ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural'ın uzanmasına rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

21. dakikada Milad'ın sol kanattan kale sahası önüne gönderdiği topla buluşan Mendoza, istediği gibi vuramayınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

24. dakikada sol kanattan ceza sahasına yaklaşan Koita'nın yerden şutunda, top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

37. dakikada Milad'ın sol kanattan uzaktan şutunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

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