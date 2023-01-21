Yok artık Icardi! Maçın ardından apar topar İstanbul'u terk etti

Arjantinli golcü Mauro Icardi, yeniden ülkesi Arjantin'e gitti. Antalyaspor'u 2-1 yendikleri maçta şık bir gol atan başarılı forvet, karşılaşmanın ardından apar topar İstanbul'dan ayrıldı.

KENDİSİ PAYLAŞTI

Taraftarların tebrik mesajlarına hesabında yer veren Aslan'ın golcüsü, en sonunda "Ok, bye" mesajı paylaştı. Icardi'nin uçak yolculuğunu kendi hesabından paylaşması herkesi şoke etti. Ancak Galatasaraylı taraftarlar tatil yaptığı için eleştirilen yıldız oyuncuya bu kez sahip çıktı.

"DİNLEN VE GEL"

Sarı-Kırmızılı taraftarlar sosyal medyadan Icardi'ye destek verdi. Boşandığı eşi Wanda Nara ile görüşmeye giden Icardi için "Artık hak ettin. Tatilini yap gel" yorumları yazıldı.