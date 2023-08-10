Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, transfer planlarını açıkladı

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, kanat, orta saha ve santrfor bölgelerine 2'si yabancı 4 oyuncu transfer etmeyi planladıklarını söyledi.

Eroğlu, Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve icra kurulu üyeleri Suat Çakır, Soner Soykan ile Nuri Asan Tesisleri'nde düzenledikleri basın toplantısında, Samsunspor'un başarısı için teknik ekip olarak ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını vurguladı.

Süper Lig'in zor olduğunu ancak Samsunspor'un taraftarıyla, camiasıyla, futbolcusuyla, başkanıyla, yönetimiyle oraya yakışan bir kulüp olduğunu aktaran Eroğlu, "Burada başarılı olacağımıza kesinlikle inanıyorum. Kendi açımdan şunu söylemek istiyorum, yıllardan beri Süper Lig'de çalışmayla ilgili bir hayalim vardı. Bu doğru zamanlarda gerçekleşebilirdi ama hep bir proje, hep doğru bir kulübün içinde olmak istiyordum ve Altınordu'dan ayrıldıktan sonra hem bana uygun hem de futbol anlamında gelişecek bir kulüp olan Samsunspor Kulübünde bunu yakaladım. Süper Lig'de görev alacağımdan dolayı çok mutluyum." diye konuştu.

Eroğlu, 11 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkan Samsunspor'un ilk senesinde özellikle bu adaptasyon süresini atlatması gerektiğine dikkati çekerek, "Bunun için taraftarlarımızın büyük desteğiyle maçlara çıkmamız ve oynamamız lazım. Bizim için kolay geçmeyecek tabii ki, yani zorlu rakipler olacak. Belki mağlubiyetler olacak, galibiyetler olacak ama özellikle taraftarımıza ihtiyacımız olacak. Birlikte hedefimiz Samsunspor'u en iyi şekilde yukarıya taşımak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Başlangıçlar kolay değildir"

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacakları EMS Yapı Sivasspor maçına da değinen Eroğlu, şunları kaydetti:

"Sivasspor takımı baktığınızda son 3-4 yıldır Avrupa kupalarında oynayan bir takım. Evet yeni bir teknik direktörleri var ama yıllardan beri bu ligde oynuyorlar, kadrolarında giden, gelen oyuncular var. Her maç zor olduğu gibi Sivasspor maçı da bizim için zor. Başlangıçlar kolay değildir. Ama biz şu anki çalışmalarımızla deplasman olsun, içeride olsun her maça kazanmak için çıkacağız. Rakibin gücünü biliyoruz. Ama biz de oyun anlamında belli stratejilerle, taktiksel olarak hücumda ve savunmadaki değişkenliklerimizle en iyi şekilde sahada mücadele ederek kazanarak dönmek istiyoruz."

Kanat, orta saha ve santrfor bölgelerine transfer yapmak istediklerini dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Yerli oyuncu ülkemizde almak kolay değil ama biz yabancı oyuncu almak istiyoruz, özellikle santrfor bölgesine yabancı oyuncu almak istiyoruz. Sahada farklı formasyonlarda oynamak için 2'si yabancı 4 oyuncu daha almayı planlıyoruz. Transfer çalışmamızı başkanımız Yüksel Yıldırım titizlikle sürdürüyor. Geçen yıl oynadığımız oyun bizi şampiyon yaptı. Dünyada birçok formasyonda oynayan takım var. Güçlü oyunu sahaya yansıtmak için belli bir formasyonda değil sahada değişiklik gösteren formasyonda oynayacağız."

Başkan vekili Veysel Bilen ise Samsunspor tarihinde ilk defa tüm locaların satıldığını ve 7 bin kombine bilet satışına ulaştıklarını belirterek, "Hedefimiz 10 bin kombine bilet satışı yapmaktı, Fenerbahçe maçına kadar bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum. Kombine satışları biraz takımın başarısı ile ilişkilidir. Bu sezon geri geldiğimiz Süper Lig'de başarılı olacağımıza yürekten inanıyorum. Ama bilinmelidir ki bu sadece futbol takımımızın başarısı değil aynı zamanda şehrimizin de bir başarısı olacak." ifadelerini kullandı.