Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: İstanbulspor'u yenmek istiyoruz

Hüseyin Eroğlu : Son vuruşlarda başarılı olsaydık 6 puanımız olabilirdi

Gökhan İÇKİLLİ /SAMSUN, (DHA) ' Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 'Son vuruşlarda biraz daha başarılı vuruş, becerili vuruş yapabilseydik belki 3 maçta 6 puanımız olabilirdi. 3 maçta aslında galip de gelebileceğimiz maçlar vardı' dedi.

İstanbulspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdüren Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. İstanbulspor maçına en güçlü sistemle çıkacaklarını belirten Hüseyin Eroğlu, 'Biz en güçlü sistemimizle, en güçlü kadromuzla maça hazırlanıyoruz. ve maça böyle çıkacağız. Zaten bütün formasyonlarda en iyi şekilde çalıştığımızı oyuncularımız da bunu hem teorik hem uygulamalı olarak yapıyoruz. Maça gelince de maç içerisinde de güçlü olan sistemimizle oynayacağız. Kadromuzda birçok oyuncumuz var. Her oyuncuyu hazır tutmak zorundayız' dedi.

"3 MAÇTA 6 PUANIMIZ OLABİLİRDİ"

Son vuruşlarda başarılı olsalar 6 puanları olabileceğini belirten Eroğlu, 'Şu anki en önemli gündemimiz İstanbulspor maçı. Kendi sahamızda oynuyoruz. Geriye baktığımız üç haftada bir puan aldık. Ama futbol şansı biraz yanımızda olsaydı. Son vuruşlarda biraz daha başarılı vuruş, becerikli vuruş yapabilseydik belki 3 maçta 6 puanımız olabilirdi. 3 maçta aslında galip de gelebileceğimiz maçlar vardı. Tabii bunlar geride kaldı. Önümüzde İstanbulspor maçı var. Buna en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Oyuncularımızla birlikte bu haftayı ya gerçekten güzel çalışarak geçirdik. Hedefimiz taraftarımızın da desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmak ki bu sürece ihtiyacımız var. 4'üncü haftada alacağımız 3 puan, özellikle milli takım arasında alacağımız 3 puan, bizi önümüzdeki süreçte daha farklı yerlere getireceğini söyleyebilirim ve kazanacağımıza inanıyorum' diye konuştu.

"BAŞKANIMIZ TRANSFERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI"

Transferlerle ilgili başkan Yüksel Yıldırım'ın açıklama yaptığını belirten Hüseyin Eroğlu, 'Şimdi başkanımız zaten transferlerle ilgili açıklama yaptı. Onlar işte geleceklerini zaten söyledi. Bu konuda bilgimiz var. Ama şu an tek gündemimiz İstanbulspor maçı. Buna hazırlandık. Hedefimiz kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok şu an' ifadelerini kullandı.

"ŞU AN TEK HEDEFİMİZ İSTANBULSPOR MAÇI"

İstanbulspor maçına odaklandıklarını aktaran Eroğlu, "Şu an tek hedefimiz İstanbulspor maçı. Ona en iyi şekilde hazırlanmak. Elimizdeki kadro bu. Tek konumuz var İstanbulspor maçı. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde hazırlamak, en verimli kullanmak ve maçı kazanmak. Tek hedefimiz bu. Ondan sonraki süreçte bunların değerlendirmesini yaparız. Şimdi yeni çıktığımız bir ligdeyiz. Sivasspor, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarını oynadık. İki deplasman ve içeride. Genelde kamuoyunun da şöyle bir algısı var zaten baktığınızda. Birçok maçı da kazanabilecek durumdaydık aslında. Bu futbol, skorla alakalı biraz da. Evet yememen gerekiyor ama attığın zaman da kazanma şansın fazla olabiliyor. 3 maçta şu an 6 puanla alabilirdik. Oyunu irdelersek zaman zaman güçlü oyunumuz vardı. Zaman zaman rakibin de tabii ki etkili pozisyonları vardı ama biz bu oynadığımız oyunla biraz futbol şansı, biraz becerili vuruşlarla sonuca gidebilseydik bizim için çok daha farklı olabilirdi. Bu Fenerbahçe maçı da dahil ki bütün kamuoyu da gördü. O gün kaçırdığımız goller bizim için çok değerliydi. Gol bize farklı bir puan getirecekti. İlk haftalardayız. Her geçen gün daha iyi olacağımızı düşünüyorum. İstanbulspor maçıyla da tabii ki kazanarak bizim için çok değerli bir hafta olacağını söyleyebilirim? dedi.

"TAKIMIMIZDA HER OYUNCU HAZIR DURUMDA"

Sakat oyuncular hakkında da bilgi veren Eroğlu, 'Taylan'ın bir sakatlığı var. Üzüldük. Yaklaşık 1,5-2 aylık bir süreci var. Tam geri dönmesi için. Onun dışında şu an için sakatımız yok. İnşallah o da bir an önce aramıza gelir. Şu an takımımızda her oyuncumuz hazır durumda. Onlardan en yüksek verimi almak için zaten antrenmanlarımızı yapıyoruz ve maç da güçlü kadromuzla sahada olacağız' diye konuştu.