Yılport Samsunspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma, koordinasyon ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Dinamik ısınma, koordinasyon ve 4'e 1 rondo çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.