Yılport Samsunspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma, koordinasyon ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.