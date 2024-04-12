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Yılport Samsunspor, Beşiktaş ile karşılaşacak

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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde çıktığı 30 karşılaşmada 37 puan toplayan Samsun ekibi, Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ederek alt sıralar ile arasındaki puan farkını açmak istiyor.

Karadeniz ekibinde sakat olan Satka dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Ligin ilk devresinde iki takım arasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş, 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Beşiktaş İstanbul Samsun Tüpraş Spor Güncel Haberler

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