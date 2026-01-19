Yıllarca unutulmayacak final! Sahadan çekildiler, geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası final maçında Fas ile Senegal, başkent Rabat'taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal, şampiyon oldu.

90+8'DE GELEN PENALTI SONRASI SAHADAN ÇEKİLDİLER

Karşılaşmanın uzatma anları oynanırken Fas, Brahim Diaz'a yapılan müdahale sonrasında gelen uyarının ardından VAR incelemesi sonucu 90+8'de penaltı kazandı. Hakemin beyaz noktayı göstermesi üzerine Senegalli oyuncular bu kararı protesto ederek sahayı terk etti.

MANE TAKIMI SAHAYA ÇAĞIRDI, GERİ DÖNDÜLER

Senegalli futbolcu Sadio Mane sahadan çekilen takım arkadaşlarını tekrar sahaya getirmeye çalıştı. Mane'nin bu ısrarı sonrası Senegalli oyuncular yaklaşık 10 dakika sonra yeniden sahaya çıktı.

EN-NESYRI TOPU BIRAKTI, DIAZ PENALTIYI KAÇIRDI

Oyunun yeniden başlamasıyla birlikte Fas'ta penaltıda topun başına geçen Youssef En-Nesyri, topu Brahim Diaz'a bıraktı. Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı. Senegal kalecisi Edouard Mendy, kurtardığı penaltı sonrası 'Allah büyüktür' işareti yaptı.

SENEGAL UZATMALARDA GOLÜ BULDU