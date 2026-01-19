Yıllarca unutulmayacak final! Sahadan çekildiler, geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular
Afrika Kupası final maçında Ev sahibi Fas'ı 1-0 yenen Senegal, 2026 Afrika Uluslar Kupası şampiyonu oldu. Üst üste ikinci kez şampiyon olan Senegal, mücadelenin normal süresinde aleyhine verilen penaltı sonrası sahadan çekildi. Bir süre sonra sahaya geri dönen Senegal'de kaleci Mendy, kullanılan penaltı vuruşunda rakibine gol izni vermedi. Uzatma anlarında Pape Gueye ile bir gol bulan Senegal, Afrika Kupası'nı müzesine götürdü.
- Senegal, Afrika Kupası finalinde Fas'ı uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenerek şampiyon oldu.
- Fas, maçın 90+8. dakikasında penaltı kazandı ancak Brahim Diaz'ın 90+24. dakikadaki vuruşu Senegal kalecisi Edouard Mendy tarafından kurtarıldı.
- Senegal, 2021'den sonra üst üste ikinci kez Afrika Kupası şampiyonluğunu kazandı.
Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası final maçında Fas ile Senegal, başkent Rabat'taki Prince Moulay Abdellah Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Uzatmalarda ev sahibi Fas'ı 1-0 mağlup eden Senegal, şampiyon oldu.
90+8'DE GELEN PENALTI SONRASI SAHADAN ÇEKİLDİLER
Karşılaşmanın uzatma anları oynanırken Fas, Brahim Diaz'a yapılan müdahale sonrasında gelen uyarının ardından VAR incelemesi sonucu 90+8'de penaltı kazandı. Hakemin beyaz noktayı göstermesi üzerine Senegalli oyuncular bu kararı protesto ederek sahayı terk etti.
MANE TAKIMI SAHAYA ÇAĞIRDI, GERİ DÖNDÜLER
Senegalli futbolcu Sadio Mane sahadan çekilen takım arkadaşlarını tekrar sahaya getirmeye çalıştı. Mane'nin bu ısrarı sonrası Senegalli oyuncular yaklaşık 10 dakika sonra yeniden sahaya çıktı.
EN-NESYRI TOPU BIRAKTI, DIAZ PENALTIYI KAÇIRDI
Oyunun yeniden başlamasıyla birlikte Fas'ta penaltıda topun başına geçen Youssef En-Nesyri, topu Brahim Diaz'a bıraktı. Brahim Diaz'in 90+24'te kullandığı "Panenka" penaltısını Edouard Mendy kurtardı. Senegal kalecisi Edouard Mendy, kurtardığı penaltı sonrası 'Allah büyüktür' işareti yaptı.
SENEGAL UZATMALARDA GOLÜ BULDU
Uzatma bölümüne hızlı başlayan Senegal, Pape Gueye'nin 94. dakikada attığı muhteşem golle öne geçti. Topu kendi taşıyan Gueye, kaleciyi çaresiz bırakarak topu ağlarla buluşturdu. Senegalli futbolcular atılan gol sonrası büyük sevinç yaşadı.
ÜST ÜSTE İKİNCİ ŞAMPİYONLUK
Maçın geri kalanında kalesini gole kapatan Senegal, 2021'den sonra ikinci kez Afrika Kupası'nda şampiyon olarak mutlu sona ulaştı.
SÜPER LİG'İN YILDIZLARI YEDEK SOYUNDU
Final maçında Galatasaraylı Ismail Jakobs, Samsunsporlu Cherif Ndiaye ve Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. En-Nesyri, 80. dakikada El Kaabi'nin yerine, Ndiaye 90+3'te Nicholas Jackson'ın yerine, Ismail Jakobs ise 106. dakikada Diouf'un yerine oyuna dahil oldu.