Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Koşu, ısınma hareketleri ile başlayan ve kuvvet çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı. AA / Yeter Erdine - Spor Yeni Malatyaspor Cihat Arslan Spor Haberler

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