Yeni Malatyaspor'da Adil Gevrek Başkan Seçildi

Yeni Malatyaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Adil Gevrek oy çokluğuyla başkan seçildi. Gevrek, kulübü eski günlerine döndürmek ve gelecek yıl şampiyonluk hedeflemek istediklerini söyledi.

1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapıldı. Yapılan kurulda oy çokluğu ile Adil Gevrek, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı seçildi.

Olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı, Battalgazi Belediyesi konferans salonunda yapıldı. Kurula Adil Gevrek'in yanı sıra Ahmet Yaman'ın yönetimde yer alan bazı isimler de kongreye katıldı.